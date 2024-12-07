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Синоптик заявил, что к понедельнику 96% территории России покроет снег

Синоптик Вильфанд сообщил, что к 9 декабря снегом будет покрыто 96% России

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Максим Богодвид/РИА Новости

К 9 декабря снег покроет 96% российской территории. Об этом ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снег, который выпадет за выходные [в Центральном федеральном округе], уже приведет к тому, что 96% территории России будет им покрыто», — пояснил синоптик.

Он добавил, что в Северо-Кавказском и Южном округах по-прежнему не будет снежного покрова. А на Кубани и в Сочи все еще держится плюсовая температура днем: в Краснодарском крае она поднимается до 13°C, а в Симферополе — до 15°C.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 7-8 декабря формировать погоду в столичном регионе будет облачная система теплого фронта, которая поднимется с юго-запада. При этом, по его словам, жителей ожидают нескончаемые снегопады разной интенсивности. На дорогах может образоваться снежный накат и гололедица.

Ранее Вильфанд напомнил москвичам, что зима уже близко.

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