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Вильфанд напомнил москвичам, что зима уже близко

Вильфанд: в Москве зимой прогнозируются морозы до -25°С

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Reuters

В столичном регионе грядущей зимой прогнозируются морозы до -25°С, снег уже покрыл 70% России. Об этом рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Будет очень частая гололедица, будут и сильные морозы до -25°С, особенно в январе и феврале», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что говоря в целом о России, «зима прогнозируется по среднемесячным значениям мягкой», однако погода ожидается переменчивой.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, расчет погоды во время «отопительного сезона» с октября по март проведен по новым нормам. Вильфанд уточнил, что они выше, чем прежде, поскольку зима ожидается суровой.

Среди прочего Вильфанд напомнил, что зима уже близко, указав на то, что снежный покров сформировался на 70% территории России. Как рассказал научрук Гидрометцентра РФ, снегом покрыта практически вся территория азиатской части страны.

В качестве примера Вильфанд привел Сибирь, где к середине следующей недели около 80% территории будет покрыто снегом, тогда как снежный покров уже сформировался и в регионах Дальнего Востока.

Накануне сообщалось, что в некоторых районах Москвы уже выпал первый снег, однако устойчивый снежный покров сформироваться не сумел.

Ранее синоптик заявил о начале «эпохи заморозков и дождей» в Москве.

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