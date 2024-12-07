Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Оренбурге арестовали мужчину, пытавшегося продать своего ребенка

В Оренбурге арестовали мужчину, пытавшегося продать своего сына за ₽1,5 млн

close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Оренбурге арестовал местного жителя, который пытался продать 1,5-годовалого сына за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Сообщается, что продажу ребенка пресекла полиция. Злоумышленник уже вступал в переговоры с желающим купить ребенка. Мальчика изъяли у отца. Известно, что мать ребенка находится в местах лишения свободы.

«Ленинский районный суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемый заключен под стражу до 6 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в США предъявили обвинение молодой матери, которая пыталась продать своего ребенка через Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Еще до родов она просила людей забрать ребенка из больницы, так как не хотела, чтобы он попал в приемную семью и боялась положительного теста на наркотики.

До этого в Узбекистане женщина попыталась обменять свою дочь на дом стоимостью $25 тыс. и лишилась свободы на пять с лишним лет.

Ранее родители хотели продать 2-месячного ребенка за 6 бутылок пива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами