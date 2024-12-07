В Оренбурге арестовали мужчину, пытавшегося продать своего ребенка

Суд в Оренбурге арестовал местного жителя, который пытался продать 1,5-годовалого сына за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Сообщается, что продажу ребенка пресекла полиция. Злоумышленник уже вступал в переговоры с желающим купить ребенка. Мальчика изъяли у отца. Известно, что мать ребенка находится в местах лишения свободы.

«Ленинский районный суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемый заключен под стражу до 6 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в США предъявили обвинение молодой матери, которая пыталась продать своего ребенка через Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Еще до родов она просила людей забрать ребенка из больницы, так как не хотела, чтобы он попал в приемную семью и боялась положительного теста на наркотики.

До этого в Узбекистане женщина попыталась обменять свою дочь на дом стоимостью $25 тыс. и лишилась свободы на пять с лишним лет.

Ранее родители хотели продать 2-месячного ребенка за 6 бутылок пива.