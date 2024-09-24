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В Узбекистане женщина попыталась обменять свою дочь на дом и лишилась свободы

В Узбекистане женщина пыталась получить дом в обмен на свою 13-летнюю дочь

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Shutterstock/271 EAK MOTO

Жительницу Узбекистана задержали при попытке обменять 13-летнюю дочь на дом. Об этом сообщает Uznews со ссылкой на репортаж телепередачи Zamon.

Известно, что 41-летняя женщина приехала в Самарканд из Кашкадарьинской области, чтобы продать своего ребенка. После задержания в ресторане подозреваемая заявила, что ей предложили обменять дочь на дом стоимостью $25 тыс. По словам женщины, она решилась на этот обмен, так как у нее не было собственного жилья.

К настоящему времени матери уже вынесен приговор по статье «Торговля людьми», суд признал ее виновной и назначил наказание в виде пяти лет и двух месяцев колонии строгого режима. Дети женщины находятся под государственной защитой.

Ранее россиянку заподозрили в продаже своей дочери из-за долгов по микрозаймам.

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