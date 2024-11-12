Американка пыталась продать новорожденного сына на аукционе в соцсетях

В США предъявили обвинение молодой матери, которая пыталась продать своего ребенка через Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщил канал FOX 26 Houston.

Девушка по имени Джунипер Брайсон из Хьюстона, штат Техас, не собиралась самостоятельно воспитывать своего сына. Еще до родов она просила людей забрать ребенка из больницы, так как не хотела, чтобы он попал в приемную семью и боялась положительного теста на наркотики.

21-летняя Брайсон стала матерью в конце сентября и обратилась к родственнице с просьбой найти желающих усыновить ее ребенка за деньги. Когда та сказала, что это незаконно, девушка продолжила искать покупателей через Facebook. Она сообщила, что ей нужны деньги на переезд в новую квартиру и автомобиль.

Девушка успела пообщаться с несколькими желающими купить новорожденного, но прервала переписку с парой после отказа перевести ей хотя бы $150 в качестве предоплаты. Она не называла конкретной цены на младенца, намереваясь отдать его тому, кто заплатит больше.

В конце концов в полицию обратилась женщина, находившаяся в местной больнице во время родов Брайсон. Она хотела усыновить ребенка, и Брайсон, знавшая об этом, затем отметила ее в посте с фотографией младенца, предлагая сделку. В конце концов подозреваемую задержали и арестовали.

Ранее на Алтае молодая мать нанесла травмы новорожденному ребенку в кризисном центре.