Родители хотели продать 2-месячного ребенка за 6 бутылок пива

Пара из США хотела продать своего двухмесячного ребенка незнакомцу за шесть бутылок пива, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, Дариен Урбан и Шалин Элерс предложили мужчине купить у них ребенка за шесть бутылок пива. По словам покупателя, он понял, что малышу грозит опасность, и предложил паре $1000. Однако вскоре стало ясно, что эти деньги нужны были им не для помощи сыну, а для собственного обогащения.

По словам очевидцев, пара также подписала контракт, в котором отказывалась от своих родительских прав на ребенка. Очевидцы событий вызвали полицейских, которые прибыли на место происшествия и задержали мужчину с женщиной.

Власти также утверждают, что имеют записи с мобильного телефона, на которых видно, как Урбан и Элерс подписывают бумаги с мужчиной, который якобы пытался купить ребенка. Кроме того, было установлено, что Элерс в тот день подходила к другой паре и попросила у них пиво, предлагая за это отдать им на ночь малыша.

Урбана и Элерс обвинили в угрозе благополучию несовершеннолетнего, им грозит тюремное заключение.

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