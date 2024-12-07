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Стало известно, какая страна сократит льготы украинским беженцам

ТАСР: в Словакии сократят льготы для проживания беженцев с Украины

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Depositphotos

В Словакии будут сокращены льготы для проживания беженцев с Украины. Об этом сообщило агентство ТАСР со ссылкой на пресс-службу президента страны Петера Пеллегрини.

Агентство отмечает, что глава республики подписал соответствующие поправки к закону о проживании иностранцев. В частности, в поправках утверждается, что соответствующие пособия для украинских беженцев будут выдаваться только на период до 60 дней с момента первого предоставления временного убежища в республике.

«Вновь прибывшие из Украины беженцы будут получать финансовую поддержку от властей на проживание в течение 60 дней вместо нынешних 120 дней», — говорится в сообщении агентства.

Как утверждает ТАСР, эти поправки к закону о проживании иностранцев должны вступить в силу с 1 марта следующего года. При этом для тех беженцев, которые получили или получат этот статус впервые до 28 февраля 2025 года, будут сохранены нынешние нормы.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге призвал граждан Украины, покинувших свою страну, активнее искать работу в ФРГ, заявив, что в противном случае им следует вернуться на родину.

Кроме того, власти Австрии начнут отказывать в различной помощи украинским беженцам, у которых есть автомобили.

Ранее в Британии рассказали, как украинские беженцы голосуют ногами против Зеленского.

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