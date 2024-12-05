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В Европе украинским беженцам откажут в помощи при одном условии

Der Standard: Австрия откажет в помощи украинцам, у которых есть авто

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Shutterstock

Власти Австрии начнут отказывать в различной помощи украинским беженцам, у которых есть автомобили. Об этом пишет газета Der Standard со ссылкой на план координационного совета земель и республики.

Издание отмечает, что речь идет о предоставлении еды, жилья и медицинской помощи. Подобную поддержку сейчас получают почти 40 тыс. беженцев. Решение о дальнейшем предоставлении помощи принимается федеральными землями самостоятельно, поэтому Вена может не вводить ограничения.

По мнению властей, если у украинцев есть средства для страхования машины и бензин, то в помощи они не нуждаются.

Собеседник газеты, который приехал с Украины, назвал «катастрофой» этот шаг.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц призвал бежавших в ФРГ украинцев работать или возвращаться обратно.

Канцлер отметил, что работодатели зачастую предпочитают нанимать беженцев, хорошо владеющих немецким языком, и посоветовал украинцам записываться на языковые курсы. Он также уточнил, что обсуждал вопросы трудоустройства с Владимиром Зеленским и рассказал о планах по созданию украинского агентства, которое будет заниматься вопросами трудоустройства и возвращения граждан домой.

Ранее дагестанский боец UFC, отрекшийся от России, рассказал о своем состоянии после ДТП.

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