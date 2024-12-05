Тысячи украинских беженцев, которые уехали жить в Россию, «проголосовали ногами» против режима президента Украины Владимира Зеленского, а также против нищеты и изгнания, которые ждали их. Об этом пишет британский журнал Spectator.

Как утверждает издание, в текущем году правительство Зеленского, которое испытывает острую нехватку денежных средств, было вынуждено прекратить выплачивать особые пособия миллионам внутренне перемещенных граждан.

«В результате тысячи людей проголосовали ногами и вернулись в свои дома, большинство из них через Москву из-за закрытия всех сухопутных границ. Около 150 тысяч беженцев покинули страну, очевидно, предпочтя российское правление нищете и изгнанию на Украине», — пишет Spectator.

3 декабря Национальный совет Швейцарии (верхняя палата парламента) принял решение о праве на получение защитного статуса S для граждан Украины. Теперь на этот статус могут претендовать только жители территорий, которые не контролируются Киевом или находятся в зоне боевых действий.

15 ноября сообщалось, что временное пребывание и право на работу украинцев в России собираются ограничить. Министерство внутренних дел разработало законопроект, в соответствии с которым граждане Украины должны до 31 марта 2025 года обратиться в территориальные органы МВД, чтобы получить разрешение остаться в стране и продолжать вести рабочую деятельность.

Ранее Шольц попросил Зеленского заставить украинцев работать.