На Украине запросили импорт электроэнергии из пяти стран

Украинские власти из-за нехватки электроэнергии в стране запросили ее импорт у пяти стран. Об этом сообщило минэнерго Украины в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12 040 МВт*ч и мощностью 1052 МВт», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для стабилизации ситуации к импорту электроэнергии призвали представителей бизнеса. Кроме того, в Минэнерго отметили, что экономное потребление электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему. Граждан страны призвали правильно использовать электроприборы.

5 декабря украинские власти заявили, что работа системы противовоздушной обороны (ПВО) привела к повреждению электросетей в Киевской области. По данным администрации, сотрудники оперативных служб работают над ликвидацией последствий падения обломков.

До этого корпорация «Укрэнерго» сообщила, что на Украине 5 декабря ожидаются отключения света для населения и бизнеса с раннего утра до позднего вечера. Обычные граждане будут сталкиваться с отключениями света с 6:00 до 22:00 (с 7:00 до 23:00 мск), для промышленных предприятий ограничения подачи электроэнергии ожидаются в период с 5:00 до 23:00 по местному времени (с 6:00 до 00:00 мск).

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.