В США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни

В ближайшие месяцы города Украины могут стать непригодными для жизни из-за систематических отключений электричества. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal (WSJ).

«Зима еще больше нагрузит энергетическую систему... В худшем случае длительные отключения электроэнергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы», — считают журналисты.

Результатом этого может стать усиление эмиграции с Украины, подытожила WSJ.

Схожий прогноз ранее давало издание Newsweek. Геополитический аналитик и ветеран украинской армии Виктор Коваленко заявил в интервью журналу, что зима будет самой сложной для Украины с февраля 2022 года.

Населению придется обходиться без электричества. Эксперт отметил, что нанесенный электростанциям ущерб настолько серьезен, что их не смогут отремонтировать в ближайшем будущем, а некоторые из них никогда не будут восстановлены.

Ранее украинцам предрекли восьмичасовые отключения света зимой.