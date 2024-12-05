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В Киевской области заявили о повреждении линии энергосетей

В Киевской области система ПВО повредила линию электросетей и три дома

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Depositphotos

Украинские власти заявили, что работа системы противовоздушной обороны (ПВО) привела к повреждению электросетей в Киевской области. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

«В области работали силы ПВО. В результате падения обломков сбитых <...> целей в двух районах области повреждены 3 частных дома и линия электросетей», — говорится в сообщении.

По данным администрации, сотрудники оперативных служб работают над ликвидацией последствий падения обломков.

До этого корпорация «Укрэнерго» сообщила, что на Украине 5 декабря ожидаются отключения света для населения и бизнеса с раннего утра до позднего вечера. Обычные граждане будут сталкиваться с отключениями света с 6:00 до 22:00 (с 7:00 до 23:00 мск), для промышленных предприятий ограничения подачи электроэнергии ожидаются в период с 5:00 до 23:00 по местному времени (с 6:00 до 00:00 мск).

В середине апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.

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