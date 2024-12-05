На Украине с 6 декабря начнут отключать свет для рядовых потребителей и бизнеса. Об этом сообщает корпорация «Укрэнерго».

Обычные граждане будут сталкиваться с отключениями света с 6:00 до 22:00 (с 5:00 до 21:00 по мск), для промышленных предприятий ограничения подачи электроэнергии ожидаются в период с 5:00 до 23:00 по местному времени (с 4:00 до 22:00 по мск). В разных регионах Украины графики отключения света рознятся.

В уведомлении украинского ведомства подчеркивается, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов страны вследствие массированного удара ВКС РФ по объектам энергетической инфраструктуры страны 28 ноября.

До этого в городе Вышгороде в Киевской области после удара по энергообъекту пропал свет.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.