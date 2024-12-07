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Взрыв произошел в жилом доме в Нидерландах

Взрыв произошел в жилом трехэтажном доме в городе Гаага в Нидерландах

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Peter Dejong/AP

Взрыв произошел в жилом трехэтажном доме в Гааге в Нидерландах. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, на месте работают спасатели.

Утверждается, что, возможно, под завалами находятся люди.

3 декабря «Sputnik Азербайджан» сообщил, что по меньшей мере трое человек пострадали в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в азербайджанском Сумгайыте. Всего были госпитализированы три человека. Пациентов 1977, 2007 и 2010 годов рождения с тяжелыми ожогами поместили в реанимационное отделение Республиканского центра скорой и неотложной медпомощи.

В конце ноября в селе Пседах в Ингушетии произошел взрыв газа, который полностью уничтожил дом. Ко взрыву привело неисправное газовое оборудование. На кадрах, снятых камерой наблюдения на соседнем строении, можно было увидеть, как мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой, буквально разрывает одноэтажный жилой дом на куски.

Ранее ребенок попал в больницу из-за взрыва стиральной машины.

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