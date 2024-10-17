Ребенок попал в больницу из-за взрыва стиральной машины

В Великобритании 15-месячный ребенок получил осколочные ранения из-за взрыва стиральной машины. Об этом пишет Metro.

На прошлой неделе многодетная мать Эми Маккарти находилась в своем доме в Ливерпуле и занималась уборкой. Она поставила стирку, а затем услышала как что-то взорвалось.

«Машина прокрутилась, наверное, всего два или три раза, когда я услышала громкий звук разбивающегося стекла. Я обернулась, Броуди был слева от меня, и он был весь в крови. Она капала на него со всех сторон. Он кричал и плакал», — вспоминает женщина.

Она говорит, что чуть не упала в обморок, увидев сына в таком состоянии. Множество осколков стекла прилетели ему в лицо, шею, руки, кисти и даже ступни, мальчика доставили в больницу.

«Я говорю всем, у кого есть дети, не подпускайте их к стиральной машине», — настаивает теперь Эми.

Женщина уверена, что в устройстве была неисправность, и производитель знал о ней, но даже не извинился перед Маккарти после инцидента.

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