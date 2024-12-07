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Суд оставил под домашним арестом жену экс-главы района Дагестана Омарова

Суд оставил под домашним арестом жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана

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Администрация МP «Сергокалинский район»

Советский районный суд Махачкалы оставил под домашним арестом жену бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Айшат, чей сын был ликвидирован силовиками во время нападения террористов на синагоги и православные храмы в Дагестане в июне. Об этом сообщает РИА Новости.

Арест женщины продлен до 8 февраля 2025 года.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции ликвидировали одного из сыновей Омарова Османа. Самого чиновника после этого сняли с должности и задержали. Его обвинили в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой.

Айшат Омарова была задержана 9 октября. По версии следствия, в 2014 году она фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя в детском саду в селе Сергокала, руководителем которого она являлась. Этим она «допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей».

Ранее в Дагестане задержали других членов семьи Омаровых.

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