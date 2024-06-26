У экс-главы Сергокалинского района Дагестана Омарова арестовали 6 родственников

У бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте в Дагестане, арестовали шестерых родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Речь идет о сыновьях Омарова. Все они получили административные аресты на срок до 13 суток.

Утверждается, что братья Османа и Адиля Омаровых арестованы за административное правонарушение. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале утверждает, что Советский суд дал им от 10 до 13 суток ареста по статье «мелкое хулиганство».

До этого стало известно, что 16 человек, пострадавшие в результате терактов в Дагестане, остаются в двух медицинских учреждениях в Махачкале.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Ранее МВД показало мужчину, задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале.