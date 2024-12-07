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В Курской области объявили опасность атаки дронов

МЧС объявило тревогу из-за угрозы атаки БПЛА в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на всей территории Курской области. Об этом сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале.

«Курская область: угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. По словам главы государства, сейчас в регионе «востребовано кризисное управление». Связано ли это выдвижение с возможной активизацией усилий российских войск по разгрому ВСУ в Курской области — в материале «Газеты.Ru».

Накануне вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин обсудил с Хинштейном планы по восстановлению Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины.

До этого в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки на Курскую область
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