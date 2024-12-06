Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хуснуллин обсудил с Хинштейном ситуацию в Курской области

Хуснуллин обсудил с Хинштейном планы по восстановлению Курской области

close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин обсудил с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном планы по восстановлению Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Чиновники обсудили планы по восстановлению экономики, а также коммунального снабжения в регионе. Кроме того, отдельно обсуждались вопросы оказания помощи пострадавшим жителям региона.

«Уже выдают жилищные сертификаты, идут выплаты компенсаций за аренду жилья, оказывается другая поддержка», — рассказал Хуснуллин.

5 декабря губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Во главе региона тот пробыл полгода (с 12 мая по 5 декабря), из них в качестве временно исполняющего обязанности губернатора — три месяца (с 12 мая до 16 сентября). После отставки Смирнов заверил , что на новом месте работы приложит все усилия, чтобы «поддерживать регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию». Где он намерен работать, чиновник не уточнил.

В тот же день президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну возглавить Курскую область.

Ранее Старовойт дал Хинштейну советы по управлению Курской областью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами