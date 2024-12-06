Хуснуллин обсудил с Хинштейном ситуацию в Курской области

Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин обсудил с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном планы по восстановлению Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Чиновники обсудили планы по восстановлению экономики, а также коммунального снабжения в регионе. Кроме того, отдельно обсуждались вопросы оказания помощи пострадавшим жителям региона.

«Уже выдают жилищные сертификаты, идут выплаты компенсаций за аренду жилья, оказывается другая поддержка», — рассказал Хуснуллин.

5 декабря губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Во главе региона тот пробыл полгода (с 12 мая по 5 декабря), из них в качестве временно исполняющего обязанности губернатора — три месяца (с 12 мая до 16 сентября). После отставки Смирнов заверил , что на новом месте работы приложит все усилия, чтобы «поддерживать регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию». Где он намерен работать, чиновник не уточнил.

В тот же день президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну возглавить Курскую область.

Ранее Старовойт дал Хинштейну советы по управлению Курской областью.