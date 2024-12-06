Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям актер Стивен Сигал пожелал россиянам мира, победы и счастья в новом году и заявил, что война — это ужасно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу пожелать всем мира, счастья и победы», — сказал Сигал.

Актер подчеркнул свое отрицательное отношение к войне в целом и заявил, что россиянам нужно «подняться и защитить» свою страну. Сигал отметил, что российская армия побеждает на поле боя, в то время как ее противники в основном преуспели в пропаганде и фейках.

По мнению Сигала, от войны получают выгоду лишь «большие политики». Администрация уходящего президента США Джо Байдена не хочет иметь с Россией ничего общего, однако избранный президент Дональд Трамп, вероятно, попытается наладить отношения США и РФ.

В октябре стало известно, что Стивен Сигал снял фильм о российско-украинском конфликте, где признался, что в самом начале СВО написал письмо Владимиру Путину. Он также назвал происходящее «войной между добром и злом» и выразил уверенность в победе России. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сигал показал кадры с пленными азовцами (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) за решеткой.