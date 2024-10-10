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Сигал показал кадры с пленными азовцами за решеткой

Стивен Сигал показал пленных боевиков батальона «Азов» в колонии в Еленовке

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Кадр видео: «Смотрим»/ВГТРК

Актер Стивен Сигал показал кадры с пленными бойцами украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в колонии в Еленовке под Донецком. Об этом сообщили «Вести».

На кадрах видно, как Сигал беседует с пленным через решетку. Некоторые из них узнали актера и стали рассказывать об условиях своего содержания.

Один из пленных заявил, что к ним относятся достаточно хорошо.

«Не на что жаловаться. Я считаю, что условия приемлемы», — сказал боевик, уточнив, что все равно мечтает вернуться домой.

7 мая 2023 года Стивен Сигал рассказал о работе над документальным фильмом о спецоперации.

20 мая 2022 года Минобороны России заявило о взятии под контроль территории мариупольского комбината «Азовсталь». В плен сдались 2 439 бойцов «Азова» и военнослужащих украинской армии. Командир «Азова» Денис Прокопенко (позывной «Редис») был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства», отметили в Минобороны. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД заявили о массовом «побеге» иностранцев в Россию на примере Стивена Сигала.

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