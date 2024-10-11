«Умру рядом со своим президентом». Сигал написал письмо Путину в начале СВО Стивен Сигал выразил готовность воевать за Россию в рамках СВО

Стивен Сигал снял фильм о российско-украинском конфликте, где признался, что в самом начале СВО написал письмо Владимиру Путину и заявил о готовности «умереть рядом со своим президентом». Он также назвал происходящее «войной между добром и злом» и выразил уверенность в победе России. Актер получил российское гражданство в 2016 году, через два года стал спецпредставителем МИД РФ, а в мае 2024-го посетил инаугурацию Путина и получил орден Дружбы.

Американский актер и спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям с США Стивен Сигал рассказал, что в феврале 2022 года, когда Москва начала военную операцию на Украине, написал письмо президенту Владимиру Путину, выразив желание стать участником СВО.

В своем документальном фильме «Во имя справедливости» Сигал рассказал, что узнал о начале спецоперации, когда находился на Ближнем Востоке и «обучал боевым искусствам некоторых людей». На следующий день после этого он написал письмо Путину и «убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента».

«В письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги.

Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента. И если понадобится, я умру рядом со своим президентом», — сказал Сигал.

Актер также выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной.

«Я считаю себя русским, мои предки были из России. Я уверен, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом», — отметил он.

В аннотации к фильму «Во имя справедливости», снятому Сигалом, говорится, что его автор «пообщался с жертвами украинских националистов и увидел своими глазами происходящее в Донбассе». По словам самого Сигала, во время съемок он побывал в горячих точках в зоне спецоперации и общался также с большим количеством военных, в основном российских.

В самом начале фильма Сигал заявил, что 98% журналистов, пишущих о российско-украинском конфликте, никогда не были ни в одной из этих стран. «Приехать сюда и увидеть все своими глазами было необходимо», — подчеркнул он.

Снимать документальную картину Сигал начал летом 2022 года. Часть видеозаписей сделана в Мариуполе, в том числе на развалинах «Азовстали».

Во время работы над фильмом Сигал отмечал, что его задача — продемонстрировать «нам и всему миру, что на самом деле происходит там, показать всю правду, доказать и показать», что СВО не была «вторжением» России, «как говорят другие страны мира, в частности, представители НАТО, США и других стран».

«Он говорит, что Запад сошел с ума»

Стивену Сигалу сейчас 72 года. С 2013 года актер регулярно стал регулярно ездить в Россию, а в 2016-м получил российское гражданство. В 2018-м его назначили спецпредставителем МИД РФ. Сигал был среди почетных гостей на инаугурации Путина в мае 2024 года, в том же месяце получил орден Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, переезд в Россию сегодня рассматривают многие иностранные семьи. Такой вариант для них — это побег от западных либеральных ценностей в сторону традиционных, считает она. В Россию хотят приехать люди, которые стремятся защитить свои семьи от навязанных на западе «ненормальных» норм, уверена Захарова. В числе примеров она назвала Стивена Сигала.

«Он очень открыт к общению и выступал на многих наших конференциях, круглых столах. Он говорит о том, что Запад сошел с ума. Я видела реакцию даже самых молодых поколений на него. Они знают его по фильмам, по песням, по его увлечениям восточными единоборствами», — сказала дипломат.

По ее словам, сейчас актер заявляет на весь мир, что Россия — это место, где еще сохраняются традиционные ценности.

В конце августа Путин подписал указ о льготном порядке обращения при переселении в страну в качестве гуманитарной поддержки. Согласно документу, Москва готова помогать иностранным гражданам, которые на своей родине не разделяют «неолиберальные установки», противоречащие традиционным ценностям. Перечень традиционных ценностей глава государства определил еще в 2022 году: это патриотизм, крепкая семья, историческая память и преемственность поколений.