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Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете

Двое участников конфликта в краснодарской школе состоят на внутришкольном учете

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Shot/Telegram

В прокуратуре Кубани сообщили, что двое участников недавнего конфликта в краснодарской школе состоят на внутришкольном учете. Об этом пишет РИА Новости.

«Установлено, что двое из участников конфликта состоят на внутришкольном учете», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточнили в правоохранительных органах, нападавший при этом не был зафиксирован на учете.

По информации Telegram-канала 112, инцидент произошел из-за того, что в учебном заведении кто-то включил музыку. Это якобы не понравилось 14-летнему молодому человеку, поэтому он достал нож и ударил хозяина колонки. Помимо включившего технику юноши, пострадали и те, кто разнимал драку. Как пишет Baza, один из пострадавших слушал рэп на высокой громкости, и изначально нападавший попросил сделать звук тише, поскольку в песне было много нецензурных слов.

Оперштаб Кубани сообщил, что подросток, напавший с ножом на сверстников в филиале школы № 94 Краснодара, задержан на месте происшествия. По его данным, в результате конфликта трое подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет получили ножевые ранения, они были доставлены в больницу. Еще двое получили легкие травмы, они отказались от госпитализации.

Ранее губернатор рассказал о состоянии детей, пострадавших в краснодарской школе.

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