В Краснодаре задержали подростка, напавшего на школьников с ножом

Подросток, напавший с ножом на сверстников в филиале школы № 94 Краснодара, задержан на месте происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По его данным, в результате конфликта трое подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет получили ножевые ранения, они были доставлены в больницу. Еще двое получили легкие травмы, они отказались от госпитализации.

Ранение 13-летнего школьника врачи оценивают, как средней тяжести. 14-летний подросток госпитализирован с переломом носа и сотрясением головного мозга. Также медики оказывают помощь 15-летнему ученику с ранением стопы.

6 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что в Краснодаре подросток пришел в школу с ножом и напал на сверстников.

По информации Telegram-канала 112, подросток, предположительно, совершил нападение, потому что в учебном заведении кто-то включил музыку. Это якобы не понравилось 14-летнему молодому человеку, поэтому он достал нож и ударил хозяина колонки. Помимо включившего технику юноши, пострадали и те, кто разнимал драку. Как пишет Baza, один из пострадавших слушал рэп на высокой громкости, и изначально нападавший попросил сделать звук тише, поскольку в песне было много нецензурных слов.

Ранее губернатор рассказал о состоянии детей, пострадавших в краснодарской школе.