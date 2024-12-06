Губернатор рассказал о состоянии детей, пострадавших в краснодарской школе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в Telegram-канале, что угрозы для жизни детей, пострадавших при инциденте в одной из школ Краснодара, нет.

«Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет», — написал глава региона.

Губернатор назвал произошедшее недопустимым и заявил о необходимости разобраться с тем, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие.

«Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», — заявил Кондратьев.

6 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что в Краснодаре подросток пришел в школу с ножом и напал на сверстников. Один из пострадавших получил колото-резаные раны грудной клетки и живота, второму ножом попали по ноге.

По информации Telegram-канала 112, подросток, предположительно, совершил нападение, потому что в учебном заведении кто-то включил музыку. Это якобы не понравилось 14-летнему молодому человеку, поэтому он достал нож и ударил хозяина колонки. Помимо включившего технику юноши, пострадали и те, кто разнимал драку. Как пишет Baza, один из пострадавших слушал рэп на высокой громкости, и изначально нападавший попросил сделать звук тише, поскольку в песне было много нецензурных слов.

Ранее россиянин порезал односельчанку ножом и ограбил, а потом угрожал взорвать дом.