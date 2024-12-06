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Стала известна предварительная причина нападения юноши с ножом на школьников в Краснодаре

112: в Краснодаре школьник, предварительно, напал на подростков из-за музыки

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Depositphotos

Подросток из Краснодара, предположительно, напал на других школьников из-за музыки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По версии источника, в учебном заведении кто-то включил музыку. Это якобы не понравилось 14-летнему молодому человеку, поэтому он достал нож и ударил хозяина колонки. Помимо включившего технику юноши пострадали и те, кто разнимал драку.

Несовершеннолетнего задержали. На данный момент с ним работают следователи.

«В частности, он должен объяснить, зачем вообще носит в школу нож», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной недовольства 14-летнего юноши якобы стала громкость песни. Первый пострадавший слушал рэп на высокой громкости, а молодой человек попросил сделать тише, так как в песне было много нецензурных слов.

После этого один из них достал нож. Во время нападения пострадали четыре человека, у двоих из них колото-резаные раны грудной клетки, живота, ноги. Остальные получили ушибы.

Ранее россиянин порезал односельчанку ножом и ограбил, а потом угрожал взорвать дом.

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