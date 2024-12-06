Время отключения электричества в Абхазии выросло до шести часов в сутки

Время отключения подачи электричества в Абхазии увеличено с четырех до шести часов в сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Черноморэнерго».

До этого, с 1 ноября, электричество в республике отключали на два часа днем и два часа ночью.

4 декабря исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба заявил, что ситуация с энергетикой в Абхазии чрезвычайная. По его словам, уровень воды в плотине Ингурской ГЭС достиг аварийного, приток воды низкий, из-за нехватки мощностей власти могут пойти на веерные отключения электроэнергии и ее закупку.

Во второй половине ноября и.о. президента Абхазии Бадра Гунба поручил правительству изыскать и направить деньги для оплаты перетока электроэнергии из России в республику.

6 декабря сообщалось, что в Абхазии не хватает денег для выплат зарплат бюджетникам и закупок электроэнергии в России. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия запретила импорт мандаринов из Абхазии.