В Абхазии поручили найти средства на оплату перетока электроэнергии из РФ

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил правительству изыскать и мобилизовать средства для оплаты перетока электроэнергии из России в республику. Об этом сообщает ТАСС.

«По состоянию на данный момент переток оплачен до пятницы, 22 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы и.о. президента.

Отмечается, что из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище и сокращения объемов выработки электроэнергии комплексом ИнгурГЭС, дефицит покрывается за счет коммерческого перетока из России.

Подчеркивается, что Гунба поручил изыскать и мобилизовать средства для дальнейшей оплаты перетока, чтобы республика не осталась без электричества.

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Аслана Бжании после острой фазы политического кризиса. Также 19 ноября вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей президента республики.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее СМИ назвали возможную дату досрочных выборов президента Абхазии.