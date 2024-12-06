В Краснодаре юноша ударил нескольких сверстников ножом в школе

В Краснодаре подросток пришел в школу с ножом и напал на сверстников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в здании филиала школы №94.

Изначально сообщалось о двоих пострадавших, но их количество увеличилось до четырех. Один из них получил колото-резаные раны грудной клетки и живота, второму ножом попали по ноге.

«Еще двое получили ушибы (предварительно, они упали, когда убегали из школы)», – сообщается в публикации.

Правоохранители задержали 14-летнего молодого человека.

По данным Life со ссылкой на SHOT, одному из пострадавших выбили зуб и сломали нос. На данный момент на месте работают силовики.

До этого в Челябинске на увеселительном мероприятии в торговом центре школьник ударил сверстника ножом во время конфликта. Как рассказал один из очевидцев, нападавший попал в артерию, из-за чего на месте было много крови.

В полиции уточнили, что медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь, но детали о травмах не сообщили.

Ранее в Чувашии подросток напал с ножом на сожителя матери.