Россиянин порезал односельчанку ножом и ограбил, а потом угрожал взорвать дом

В Нижегородской области мужчина напал на односельчанку, порезал ее ножом и ограбил, а потом угрожал взорвать дом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, 30-летняя женщина рассказала, что подверглась нападению в селе Андреевка на улице Заводской. По ее словам, когда она возвращалась домой, на нее напал односельчанин с ножом и потребовал денег. Угрожая физическим устранением, мужчина поволок ее к заброшенному дому, где испуганная россиянка отдала ему 100 тысяч рублей. Злоумышленник порезал ей руку ножом и высказал угрозы в адрес жертвы и ее родственницы, если та кому-то расскажет о случившемся.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Полицейские установили подозреваемого, которым оказался ранее судимый 46-летний местный житель. При задержании он угрожал взорвать газовый баллон в многоквартирном доме — стражам порядка пришлось эвакуировать 11 человек.

После задержания мужчина признал вину в содеянном. Его заключили под стражу, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее незнакомка ворвалась в квартиру 91-летней россиянки, избила ее и ограбила ради выпивки.