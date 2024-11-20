Бомбу нашел в тайнике: гражданина ФРГ задержали за подрыв газовой станции в Калининграде

В Калининградской области задержали гражданина Германии Николая Гайдука. Его подозревают в подрыве трубы газораспределительной станции (ГРС) в Калининграде в марте 2024 года при помощи самодельного взрывного устройства, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФСБ России.
Как заявили в спецслужбе, 57-летнего Гайдука, постоянно проживающего в Гамбурге, задержали в Калининградской области, когда он приехал в Россию из Польши --предположительно, для осуществления новой диверсии на энергетических объектах. В легковом автомобиле Гайдука правоохранители нашли 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества.
По версии ФСБ, задание на совершение подрыва задержанный получил от украинца Александра Жорова, имеющего вид на жительство в Германии и также проживающего в Гамбурге. Он же передал Гайдуку и компоненты для создания СВУ.
Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о теракте и контрабанде взрывчатых веществ, его заключили под стражу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто еще участвовал в совершении данных преступлений.
ФСБ также опубликовала видео задержания Гайдука. На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов на микроавтобусах окружили легковой автомобиль подозреваемого. Его вытащили из машины, повалили на асфальт и скрутили. Судя по видео, мужчина практически не оказывал сопротивление. В результате задержания у него оказалась немного травмирована голова. Затем сотрудники провели осмотр машины и показали ему обнаруженную в автомобиле жидкость.
Гайдук рассказал, что он родился на Украине, но в 1992 году переехал в Гамбург, где жил все это время.
«В ноябре 2023 года ко мне обратился мой сослуживец, подполковник одесской полиции в отставке Жоров Александр Анатольевич. Он работает на одну из украинских спецслужб и занимается подрывной деятельностью против России. В нашей беседе он попросил оказать помощь Украине в борьбе с Россией и съездить на моем автомобиле в Калининград, сделать тайник со взрывчатым веществом, замаскированным под автомобильное моющее средство, а также взрывателями, спрятанными в корпусе канцелярских маркеров», — рассказал Гайдук на допросе.
По его словам, он согласился на предложение. 13 декабря 2023 года он получил от Жорова компоненты, после чего отправился в Калининград и сделал там тайник. В марте 2024 года Жоров снова попросил Гайдука об услуге, но на этот раз — взорвать газораспределительную станцию.
«13 марта 2024 года я приехал в Калининград, где проживал в одной из гостиниц. 22 марта, когда стемнело, я нашел спрятанный тайник с бомбой, заложил и активировал ее у газовой трубы», — признался задержанный.
По его словам, в октябре Жоров вновь к нему обратился и попросил провести разведку около газовой станции в поселке Большое Исаково для новой диверсии. 15 октября он вновь приехал в Калининградскую область, но в этот раз его уже задержали.
Спецслужба также опубликовала кадры с места диверсии, совершенной в марте — на них видно сильно поврежденную газовую трубу.
«Невозможна без содействия Запада»
ФСБ продолжает работать над пресечением диверсий в России, а также над раскрытием террористических актов — планируемых и уже совершенных, заявили в пресс-службе ведомства. С 2022 года в РФ произошло несколько терактов, в подготовке которых подозревают украинские спецслужбы.
Так, в подрыве автомобиля российской журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года российские правоохранительные органы обвиняют украинскую военнослужащую Наталью Вовк. После совершения преступления она, по данным ФСБ, уехала в Эстонию, где скрывается до сих пор. Женщина объявлена в международный розыск.
Подрыв Крымского моста в октябре 2022 года организовал руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) с участием нескольких граждан Украины, Грузии и Армении. А в мае 2023 года в Крыму произошла серия диверсий, в том числе для покушения на нескольких официальных лиц полуострова, к которой, полагают в России, причастен заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовц.
Также, по данным ФСБ, украинские службы причастны к подготовке терактов на Ленинградской АЭС и Калининской АЭС в апреле 2023 года; контрабанде из Киева около 70 кг взрывчатки и взрывателей, замаскированных под иконы, в январе 2024 года; ввозу в РФ компонентов для СВУ под видом инструментов для маникюра и средств ухода за волосами, которые использовали для подрыва бывшего сотрудника украинской спецслужбы в апреле 2024 года, и другим случаям террористической деятельности в РФ.
«Подобная диверсионно-террористическая активность невозможна без содействия западных специальных служб и государственных должностных лиц самого высокого уровня», — подчеркнули в ФСБ.
В спецслужбе также обвинили страны Евросоюза в предоставлении своей территории для подготовки и осуществления террористических преступлений, что противоречит соглашениям о борьбе с терроризмом и преступностью, «фактически является соучастием в терроризме» и «враждебным актом» по отношению к России.