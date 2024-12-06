ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 кг кокаина

Сотрудники ФСБ совместно с таможней задержали партию из 570 кг кокаина, который контрабандно перевозили из Перу через Россию в страны Европейского союза. Стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 млрд руб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

ФСБ и таможня задержали членов колумбийского картеля «Кали».

«Из незаконного оборота у них изъято 570 кг кокаина, оптовая стоимость которого на российском черном рынке составляет 1,5 млрд руб., а розничная превышает 5,5 млрд руб.», — сказали в ЦОС.

По информации ведомства, многоэтапная операция по ликвидации кокаинового наркотрафика велась несколько лет с момента получения спецслужбами данных о планах южноамериканской преступной группировки изменить традиционные прямые маршруты поставок наркотика в европейские страны с задействованием транспортной инфраструктуры РФ.

С целью выявления незаконных грузов был организован мониторинг внешнеэкономических связей со странами Латинской Америки, проведена серьезная работа по установлению преступных связей наркосиндиката в РФ как из числа иностранцев, так и россиян. Таможенный контроль за деятельностью легальных импортеров и оперативно полученная информация дали возможность установить поставку из Перу грузового транспортного средства в частично разобранном виде, который фактически не подлежал восстановлению из-за экономической нецелесообразности.

«Были установлены двое иностранных граждан, прибывших в Москву якобы для демонтажа нерабочих агрегатов транспортного средства и известных спецслужбам как члены трансграничного наркокартеля. В Московской области на территории складского помещения они извлекли из одного из агрегатов скрытые там брикеты с кокаином и перегрузили их в другой тайник в грузовом контейнере», — сказали в ФСБ и ФТС.

В отношении наркодилеров возбудили уголовное дело, их заключили под стражу.

В ноябре сообщалось, что правоохранительные органы Колумбии в сотрудничестве с десятками других государств изъяли 225 тонн кокаина за шесть недель, что является мировым рекордом для операции по борьбе с наркотиками.

Ранее сообщалось, что пиццерия в Германии добавляла кокаин в свою пиццу, чтобы увеличить число продаж.