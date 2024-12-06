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Путин назвал дату введения тарифов на услуги связи с Белоруссией

Путин: тарифы на услуги связи с Белоруссией вступят в силу с 1 марта 2025 года

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил, что отмена роуминга между Россией и Белоруссией запланирована на 1 марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня будет принято новое решение — о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства. Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года», — сказал Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

5 ноября Совет министров Союзного государства России и Беларуси утвердил резолюцию «О внедрении комфортных тарифов для предоставления услуг связи и передачи данных в рамках Союзного государства (отмена роуминга)». Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, что правительства обеих стран нацелены на приведение тарифов на телефонные звонки и интернет-трафик к стандартам, которые действуют в домашних условиях. Он также подчеркнул, что с 1 марта 2025 года необходимо обеспечить абонентам российских и белорусских операторов мобильной связи удобные тарифные условия для телефонных разговоров и использования интернета.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия стали сильнее, несмотря на внешнее давление. Лукашенко добавил, что расчет при подписании союзного договора с Россией оказался верным, только в сотрудничестве Минск и Москва смогли реализовать потенциал.

Ранее Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу.

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