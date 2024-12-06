Лукашенко заявил, что финансовая система России и Белоруссии стала сильнее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия стали сильнее, несмотря на внешнее давление. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что финансовая система стран не нарушена, а РФ и Белоруссия стали сильнее. Лукашенко добавил, что расчет при подписании союзного договора с Россией оказался верным, только в сотрудничестве Минск и Москва смогли реализовать потенциал.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия надеется на оперативный запуск объединенного рынка газа, нефти и нефтепродуктов с Россией.

Он также добавил, что планы России и Белоруссии подписать договор о безопасности «возбудили» западные страны.

Лукашенко и Путин вместе проведут Высший госсовет Союзного государства, где они должны обсудить важные разноплановые вопросы — от обороны до тарифов на связь. Кроме того, сегодня запланировано подписание совместных документов. После основной программы Путин и Лукашенко планируют провести отдельную встречу.

Ранее стало известно о рекордном товарообороте России и Белоруссии.