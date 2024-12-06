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В Госдуме объяснили идею ограничить порядок выдачи больничных

Депутат Бессараб: ограничение больничных связано с контролем сферы

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Александр Кряжев/РИА Новости

Идея ограничить порядок выдачи больничных листов в России связана с желанием взять под контроль эту сферу. Такое мнение выразила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

«До введения электронного больничного у нас, по оценкам экспертного сообщества, порядка двух миллионов больничных выдавалось фиктивно», — отметила депутат.

Парламентарий пояснила, что врачи «шли на должностное правонарушение», чтобы предоставить дополнительное время отдыха через больничный. Но когда электронные больничные ввели, это стало гораздо сложнее, поскольку был осуществлен полный контроль, прозрачность, открытость, отметила Бессараб.

Депутат добавила, что по новым правилам больному не будет отказано в больничном листе, но врач самостоятельно уже не сможет выписать больничный больше, чем на три дня. Для того, чтобы не ставить в неприятное положение медика и не подвергать врачей опасности должностных нарушений, врачебная комиссия из трех врачей установит, что это действительно болезнь, заключила Бессараб.

Незадолго до этого в разговоре с «Газетой.Ru» зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный поделился мнением, что новые правила оформления больничных листов Минздрава станут защитной мерой от ситуаций, когда человек злоупотребляет их количеством.

С 1 сентября 2025 года Минздрав России введет новые правила оформления больничных листов. Изменения коснутся граждан, которые слишком часто берут больничные. Если за последние полгода человек обращался за больничным четыре и более раза, срок его выдачи будет ограничен тремя днями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что новый порядок выдачи больничных повысит мотивацию к сохранению здоровья.

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