В Госдуме заявили, что больничные сокращают из-за злоупотреблений россиян

Новые правила оформления больничных листов Минздрава станут защитной мерой от ситуаций, когда человек злоупотребляет их количеством. Таким мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Речь идет не о максимальной длительности больничного листа, а о том периоде, который может выдать врач единолично. В общем случае он выдает на 10 дней. А тут получается, что если человек часто болеет, то через 3 дня должна быть врачебная комиссия, что, естественно, делает оценку более объективной. На мой взгляд, это такая защитная мера от тех, кто действительно иногда злоупотребляет количеством больничных листов. Что ж тут скрывать? Есть у нас пока случаи выдачи их по необходимости, хотя это, безусловно, уголовно наказуемое деяние», — сказал Куринный.

Депутат отметил, что особое внимание уделят тем медучреждениям, где наблюдаются часто болеющие пациенты.

«[Направлено] на объективность, на уменьшение злоупотреблений со стороны одного врача, который может выдавать эти больничные листы. Если состояние здоровья человека требует более длительного срока, естественно, врачебная комиссия продлит ему больничный лист. Разъяснительная работа должна быть проведена Минздравом, на что это направлено. Будет побольше работы у врачебных комиссий. Именно тех учреждений, где такие часто болеющие граждане у нас находятся под наблюдением», — заключил он.

С 1 сентября 2025 года Минздрав России планирует ввести новые правила оформления больничных листов — они затронут людей, часто уходящих на больничный. Для тех, кто за последние полгода четыре и более раз признавался нетрудоспособным, срок больничного будет ограничен тремя днями. Продлить его можно будет только по решению врачебной комиссии.

Сейчас врачи могут самостоятельно выдавать больничные на срок до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней. Для их продления также требуется одобрение врачебной комиссии.

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