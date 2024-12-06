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Эксперт: новый порядок выдачи больничных повысит мотивацию к сохранению здоровья

Аналитик Расторгуев поддержал новый порядок выдачи больничных листов в РФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Новый порядок выдачи больничных листов повысит мотивацию граждан к сохранению здоровья и предотвратит злоупотребления. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Он отметил, что выплаты по листу нетрудоспособности могут быть уменьшены, если работник неоднократно выходит на больничный в течение определенного времени. Это стимулирует к более ответственному отношению к своему здоровью, считает эксперт.

«Кажется, что эта мера направлена против тех, кто много болеет. Но, скорее, это оптимизация рабочих процессов», — сказал Расторгуев.

С 1 сентября 2025 года Минздрав России введет новые правила оформления больничных листов. Изменения коснутся граждан, часто берущих больничные. Если за последние полгода человек обращался за больничным четыре и более раза, срок его выдачи будет ограничен тремя днями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что больничные сокращают из-за злоупотреблений россиян.

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