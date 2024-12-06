Новый порядок больничных с 2025 года: кто попадет под ограничения? Минздрав ограничит больничные листы для часто болеющих россиян с 1 сентября 2025

С 1 сентября 2025 года Минздрав России введет новые правила оформления больничных листов. Изменения коснутся граждан, часто берущих больничные. Если за последние полгода человек обращался за больничным четыре и более раза, срок его выдачи будет ограничен тремя днями.

Минздрав России планирует с 1 сентября 2025 года изменить правила оформления больничных листов. Нововведения затронут тех, кто часто берет больничный. Проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов. Этап общественного обсуждения завершен, сейчас подводятся итоги.

предложило ограничить срок больничных для граждан, которые за последние шесть месяцев четыре и более раза признавались нетрудоспособными. Им будут выдавать листки нетрудоспособности на срок не более трех календарных дней. Продление станет возможным только по решению врачебной комиссии.

Исключения и особенности

Из подсчета общего числа больничных будут исключены бюллетени, выданные для ухода за больным родственником, реабилитации или лечения серьезных заболеваний. Это позволит не учитывать случаи, не связанные с личным состоянием здоровья, и сосредоточиться на выявлении системных проблем.

В Минздраве пояснили, что цель нововведения — улучшить качество оказания медицинской помощи. Учет частоты выдачи больничных поможет выявить причины частых обращений за листками нетрудоспособности и принять меры для профилактики заболеваний.

Рост выплат по больничным

В начале ноября Минтруд сообщил, что в ближайшие годы максимальный размер выплаты по больничному увеличится. В 2025 году он составит 5,7 тыс. рублей в день, а в 2026 году — 6,8 тыс. рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2024 году (4 тыс. рублей). Эти изменения связаны с ростом зарплат в стране. При этом максимальная сумма будет доступна только работникам с доходом выше 200 тыс. рублей в месяц и стажем от восьми лет.

Размер выплат зависит от стажа и зарплаты работника. В 2026 году максимальная выплата по болезни составит 207,6 тыс. рублей в месяц. Для расчета пособия принимается во внимание доход за два предыдущих года. При этом существует лимит по размеру дохода для расчета пособия: в 2024 году эта сумма составит 2,2 млн рублей. Выплата также облагается НДФЛ.

Для того чтобы получить максимальную выплату в 2026 году, работник должен иметь стаж от восьми лет и зарплату не ниже 233 тыс. рублей в месяц. Если зарплата ниже, то пособие будет рассчитываться в соответствии с доходом, но не превышать установленный лимит.

Увеличение размера больничных связано с индексацией базы для начисления страховых взносов, которая в свою очередь зависит от роста средней зарплаты в стране. В 2024 году эта база составляет 2,2 млн рублей, в 2025 году она вырастет до 2,8 млн, а в 2026 году — до 3 млн рублей.

Действующие правила

На данный момент врачи имеют право самостоятельно выдавать больничные листы сроком до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней. Для продления этих сроков также требуется решение врачебной комиссии.

Если больничный выдан в связи с уходом за больным родственником или ребенком, его продолжительность варьируется. Например, для ухода за ребенком до 7 лет лист может быть оформлен на срок до 60 дней в год, для детей от 7 до 15 лет — до 45 дней. В случае ухода за взрослым членом семьи больничный выдается на срок до 7 дней.

С 2022 года выплаты по больничным листам начали поступать напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), что упрощает процесс и снижает бюрократию. Работодатель оплачивает только первые три дня больничного, а затем выплаты производятся ФСС. Размер пособия зависит от страхового стажа: при стаже до 5 лет выплачивается 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, а при стаже более 8 лет — 100% среднего заработка.