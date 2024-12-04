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Вильфанд предупредил о сильном ветре и осадках в четырех округах России

Вильфанд спрогнозировал осадки и сильный ветер в четырех округах России

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Сергей Красноухов/РИА Новости

В ближайшие дни в некоторых регионах Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов ожидается неблагоприятная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В частности, осадки в виде снега и налипание снега ожидаются в Карелии, Мурманской и Вологодской областях. В Ненецком автономном округе на побережье прогнозируется ветер до 25 м/с, рассказал синоптик.

«Перемещение циклона на Дальнем Востоке приводит к тому, что на Камчатке, Сахалине и севере Хабаровского края в четверг прогнозируются сильный снег, гололед, ветер до 20 м/с, метель», — продолжил он.

Сильная гололедица ожидается в Поволжье, а на Урале ждут мокрого снега и порывов ветра до 25 м/с, поделился Вильфанд.

В южной части Таймыра в ближайшие дни прогнозируется сильный ветер с порывами 25-30 м/с и метель. Кроме того, на юге Сибири, в Хакасии пройдут сильные осадки в виде снега при усилении ветра до 20 м/с, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В конце ноября Вильфанд заявил, что во всех регионах в декабре будет наблюдаться температура выше нормы. По его словам, аномальное тепло будет в европейской части страны, в Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе, в Приволжском федеральном округе, на Урале, а также на большей части Сибирского федерального округа и в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение двух регионов России.

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