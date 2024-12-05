«Роскосмос» пообещал сделать «Орешник» таким мощным, насколько потребует МО РФ

Предприятия госкорпорации «Роскосмоса» сделают баллистическую ракету средней дальности «Орешник» настолько мощной, насколько это потребуется Минобороны РФ. Об этом сообщил в Кремле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем», — ответил Борисов на вопрос, планируется ли наращивать мощность «Орешника» и улучшать его технические характеристики.

1 декабря Борисов сообщил, что в России существуют все возможности, чтобы в полной мере обеспечить Вооруженные силы страны баллистическими ракетами «Орешник». По его словам, Россия за более чем два года нарастила кратно производство высокоточных систем.

В свою очередь, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев сообщил, что успешное боевое применение новой баллистической ракеты средней дальности по объекту военного значения украинской армии подтвердило способность Ракетных войск стратегического назначения выполнять боевые задачи.

Ранее дрон ВСУ атаковал Астраханскую область, откуда запускали «Орешник».