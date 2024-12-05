Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роскосмос» пообещал сделать «Орешник» таким мощным, насколько потребует МО РФ

Борисов: «Орешник» будет таким мощным, насколько потребуется МО РФ

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Предприятия госкорпорации «Роскосмоса» сделают баллистическую ракету средней дальности «Орешник» настолько мощной, насколько это потребуется Минобороны РФ. Об этом сообщил в Кремле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем», — ответил Борисов на вопрос, планируется ли наращивать мощность «Орешника» и улучшать его технические характеристики.

1 декабря Борисов сообщил, что в России существуют все возможности, чтобы в полной мере обеспечить Вооруженные силы страны баллистическими ракетами «Орешник». По его словам, Россия за более чем два года нарастила кратно производство высокоточных систем.

В свою очередь, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев сообщил, что успешное боевое применение новой баллистической ракеты средней дальности по объекту военного значения украинской армии подтвердило способность Ракетных войск стратегического назначения выполнять боевые задачи.

Ранее дрон ВСУ атаковал Астраханскую область, откуда запускали «Орешник».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами