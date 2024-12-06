Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минске анонсировали создание общего рынка электроэнергии с Россией

В Минске анонсировали формирование общего рынка нефти и газа с РФ в 2025 году

close
Gleb Garanich/Reuters

Реализация первого этапа создания единого рынка электроэнергии в рамках Союзного государства стартует в 2025 году. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко, сообщает РИА Новости.

По его словам, на этом этапе все взаимодействия будут организованы через специально уполномоченных сетевых операторов, которые будут представлять как белорусскую, так и российскую стороны.

Кушнаренко также сообщил, что правила функционирования данного рынка уже подготовлены и находятся на стадии согласования.

«Думаю, в первой половине следующего года они будут согласованы», – отметил министр.

Он подчеркнул важность данного проекта, который создаст правовую базу для формирования единого рынка электроэнергии. Министр добавил, что рынок будет развиваться поэтапно, учитывая параллельную работу обеих энергосистем с их технологическими и организационными особенностями.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин определился касательно цен на нефть и газ для Белоруссии.

Ранее Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами