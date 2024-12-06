В Минске анонсировали создание общего рынка электроэнергии с Россией

Реализация первого этапа создания единого рынка электроэнергии в рамках Союзного государства стартует в 2025 году. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко, сообщает РИА Новости.

По его словам, на этом этапе все взаимодействия будут организованы через специально уполномоченных сетевых операторов, которые будут представлять как белорусскую, так и российскую стороны.

Кушнаренко также сообщил, что правила функционирования данного рынка уже подготовлены и находятся на стадии согласования.

«Думаю, в первой половине следующего года они будут согласованы», – отметил министр.

Он подчеркнул важность данного проекта, который создаст правовую базу для формирования единого рынка электроэнергии. Министр добавил, что рынок будет развиваться поэтапно, учитывая параллельную работу обеих энергосистем с их технологическими и организационными особенностями.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин определился касательно цен на нефть и газ для Белоруссии.

Ранее Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти.