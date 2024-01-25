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Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти в ЕС через Белоруссию вырос на 10%

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Белоруссия подняла тариф на транзит нефти из России в Европу на 10,2%. Об этом сообщает издание БЕЛТА

Кроме того, на 38% был проиндексирован тариф по транзитной транспортировке топлива из Казахстана в ЕС. Изменения вступают в силу 1 февраля 2024 года.

Цены на нефть в четверг, 25 января, укрепились на фоне резкого сокращения запасов нефти в США. На торгах стоимость эталонной марки Brent поднималась выше $81 за баррель впервые с 27 декабря 2023 года.

До этого в России подсчитали, во сколько стране обойдется импортозамещение оборудования для добычи нефти и газа. На разработку отечественных технологий планируется направить 19,8 млрд рублей до 2030 года.

В начале недели сообщалось, что Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай.

Ранее США ввели санкции против перевозивших российскую нефть танкеров

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