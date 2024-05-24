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Лукашенко заявил о принятии Путиным решения по ценам на нефть для Белоруссии

Лукашенко: Путин определился с ценами на нефть и газ для Белоруссии

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин определился касательно цен на нефть и газ для Белоруссии. Его слова передает БелТА.

«Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в республику», — сообщил белорусский лидер в ходе переговоров с главой России.

Согласно его информации, после длительных обсуждений, Путин принял соответствующее решение по ценам, а правительство в ближайшее время доработает нефте-газовые соглашения.

В конце января Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия пока не пришли к консенсусу в вопросе создания единых рынков нефти и газа.

Перед этим Лукашенко рассказал о проблемах в формировании объединенного рынка газа с Россией и срыве планов по его реализации.

Ранее Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти.

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