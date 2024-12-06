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В Кривом Роге на Украине произошли взрывы

В Кривом Роге на Украине на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — говорится в публикации.

Официальной информации о взрывах пока нет.

Ранее воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Ночью 6 декабря координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар в направлении аэродрома, расположенного в Борисполе — пригороде Киева.

2 ноября Лебедев сообщал, что в районе Киева произошли пять взрывов, были поражены место хранения техники Вооруженных сил Украины и пункт дислокации личного состава. Также, по предварительным данным подполья, были нанесены удары по объектам в районе аэропорта Борисполь под Киевом и в районе Вышгорода.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве после взрыва выявили повреждение здания генерального штаба ВСУ.

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