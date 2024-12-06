Подполье заявило об ударе в направлении аэродрома под Киевом

Российские войска нанесли удар в направлении аэродрома, расположенного в Борисполе — пригороде Киева. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Борисполь, пригород Киева. Взрыв в направлении аэродрома», — отметил он.

Координатор уточнил, что произошла «мощная детонация».

2 ноября Лебедев сообщал, что в районе Киева произошли пять взрывов, были поражены место хранения техники Вооруженных сил Украины и пункт дислокации личного состава. Также, по предварительным данным подполья, были нанесены удары по объектам в районе аэропорта Борисполь под Киевом и в районе Вышгорода.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве после взрыва выявили повреждение здания генерального штаба ВСУ.