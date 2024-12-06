Терапевт объяснила, как баня влияет на сердечно-сосудистую систему

Регулярно посещая баню, можно не только укрепить сердечно-сосудистую систему, но и в целом оздоровить организм. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Сердце и сосуды, по ее словам, становятся более выносливыми.

«Тепловое воздействие бани улучшает процессы очищения организма: поры расширяются, и через кожу выходят токсины. Баня благотворно влияет на органы дыхания, особенно при хронических бронхитах, а также способствует улучшению эмоционального состояния», — отметила специалист.

При этом важно учитывать индивидуальную реакцию на высокие температуры и влажность. Если при посещении парной возникает головная боль и учащается сердцебиение, лучше на время прекратить походы в баню и обратиться к врачу, заключила Бурнацкая.

Врач-терапевт Виктор Лишин до этого предупреждал, что людям, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, стоит воздержаться от похода в баню.

Кроме того, по его словам, это касается пациентов с варикозным расширением вен нижних конечностей, потому что посещение парной может грозить осложнениями. Помимо этого, врач не советует ходить в баню тем, у кого есть склонность к тромбозам.

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