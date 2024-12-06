Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Терапевт объяснила, как баня влияет на сердечно-сосудистую систему

Терапевт Бурнацкая: баня благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему

close
Depositphotos

Регулярно посещая баню, можно не только укрепить сердечно-сосудистую систему, но и в целом оздоровить организм. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Сердце и сосуды, по ее словам, становятся более выносливыми.

«Тепловое воздействие бани улучшает процессы очищения организма: поры расширяются, и через кожу выходят токсины. Баня благотворно влияет на органы дыхания, особенно при хронических бронхитах, а также способствует улучшению эмоционального состояния», — отметила специалист.

При этом важно учитывать индивидуальную реакцию на высокие температуры и влажность. Если при посещении парной возникает головная боль и учащается сердцебиение, лучше на время прекратить походы в баню и обратиться к врачу, заключила Бурнацкая.

Врач-терапевт Виктор Лишин до этого предупреждал, что людям, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, стоит воздержаться от похода в баню.

Кроме того, по его словам, это касается пациентов с варикозным расширением вен нижних конечностей, потому что посещение парной может грозить осложнениями. Помимо этого, врач не советует ходить в баню тем, у кого есть склонность к тромбозам.

Ранее россиянам посоветовали ходить в баню для ментального здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами