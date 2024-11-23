Россиянам посоветовали ходить в баню для ментального здоровья

Баня – это не просто про «помыться» или весело провести время с друзьями. Баня – это мощная психотерапевтическая практика, оказывающая глубокое воздействие на физическое и эмоциональное состояние человека, заявила «Газете.Ru» практикующий психолог Марина Роднова.

«Первым шагом к психоэмоциональному балансу является снятие физического напряжения. Высокие температура и влажность воздуха в бане способствуют расширению сосудов, улучшению кровообращения и ускорению обмена веществ. Как результат расслабление и снятие мышечных спазмов. Человек ощущает приятную усталость», — объяснила она.

В парной в организме происходят изменения на гормональном уровне.

«Как правило, это маленькое, темное и теплое помещение. И да, здесь люди находятся без одежды. По сути, это отсылка к утробе матери, к тому месту, где нам было максимально хорошо. Такие ассоциации неизменно успокаивающе воздействуют на нервную систему, происходит активизация выработки эндорфинов – гормонов радости. В то же время глубокие вдохи и выдохи стимулируют парасимпатическую нервную систему и способствуют снижению гормона стресса кортизола и из режима «бей или беги» мы переходим в режим «отдыхай и восстанавливайся», — отметила эксперт.

Помимо прямого воздействия на психику, баня также укрепляет иммунную систему организма. Регулярное посещение парилки стимулирует выработку антител, повышает сопротивляемость инфекциям и ускоряет процессы восстановления после болезней. Сильный иммунитет, хорошее здоровье – это залог хорошего настроения, уверенности в себе и, в целом, более насыщенной, интересной жизни.

«И, конечно, нельзя недооценивать медиативные составляющие бани: ритмичный и успокаивающий треск дров, приятный аромат раскаленного дерева и обволакивающий пар. Такая атмосфера мягко погружает человека в себя, сосредотачивает на своих мыслях и чувствах. Этот процесс способствует глубокой саморефлексии, осознанию внутренних конфликтов и поиску решений», — добавляет психолог.

Эксперт убеждена, что в основе этой практики лежат глубокие знания о природе человека и ее использование было направлено, прежде всего, на легкую терапию, избавление от физических недугов и психо-эмоциональное оздоровление.

«К сожалению, в современном обществе бани стали местом общения и шумных встреч. Более того, многие нарушают главные правила парения – в бане нельзя употреблять алкоголь, находиться чрезмерно длительное время, активничать. Не рекомендую нагревать воздух более 60 градусов. В бане не должно быть невыносимо жарко. И обязательно соблюдать уровень влажности. Сухой русская баня быть не должна. В ряде случаев баня может стать отличной психотерапией. Для этого посещение бани необходимо сделать регулярными и, по возможности, использовать это время для диалога с собой. Исключения - противопоказания по состоянию здоровья», — резюмировала психолог.

Ранее россияне назвали самые эффективные методы борьбы с осенней хандрой.