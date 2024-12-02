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Врач перечислил заболевания, при которых нельзя ходить в баню

Врач Лишин: гипертоникам не стоит посещать баню

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Depositphotos

Людям, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, стоит воздержаться от похода в баню. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, это касается гипертоников и пациентов с варикозным расширением вен нижних конечностей, потому что посещение бани может грозить осложнениями. Помимо этого, врач не советует ходить в баню тем, у кого есть склонность к тромбозам.

«При кожных заболеваниях в стадии обострения тоже нельзя париться. Баня — это не просто температурное воздействие, но еще и влажность, на кожу может попасть вода, и это может ухудшить состояние. Поэтому лучше перенести посещение на более спокойный период, когда с кожей будет все хорошо», — продолжил Лишин.

Еще одно противопоказание — заболевания дыхательной системы, например астма или хроническая обструктивная болезнь легких в тяжелой степени, заключил врач.

Терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев до этого рассказал «Газете.Ru», что баня имеет довольно внушительный список противопоказаний: как временных, так и абсолютных. К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония II и III степени, атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, тромбофлебит.

Ранее были названы вещи, которые нельзя делать больным варикозом.

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