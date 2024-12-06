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«Бессмертный полк» пройдет вместе с акцией «Беларусь помнит» в 2025 году

Объединенные шествия «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» пройдут в 2025 году

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Россия и Белоруссия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организуют объединенные шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск.

«На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесен план мероприятий Союзного государства по празднованию юбилея. В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в российских и белорусских городах объединенного шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит», — отмечается в документах.

Сегодня президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск, где вместе с президентом белорусским коллегой Александром Лукашенко проведет Высший госсовет Союзного государства. Как сообщали в Кремле, главы двух государств обсудят вопросы безопасности, а именно укрепление общего оборонного пространства в рамках Союзного государства. Кроме того, Путин и Лукашенко подпишут совместный договор о гарантиях безопасности и концепцию безопасности Союзного государства.

Помимо прочего планируется принять конкретные решения по введению комфортных тарифов на услуги связи — отмене роуминга между странами, формированию общего рынка электроэнергии, борьбе с незаконным ввозом товаров.

Ранее политолог объяснил причины трепетного отношения ко Дню Победы в России.

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