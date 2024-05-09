Политолог объяснил причины трепетного отношения к Дню Победы в России

Трепетное отношение жителей постсоветского пространства к Дню Победы зачастую становится той болевой точкой, по которой уже много лет бьют оппоненты России в попытках лишить граждан бывшего СССР общей исторической памяти. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Политолог отметил, что День Победы является праздником номер один в стране, потому что россияне, как и жители постсоветского пространства, гордятся подвигами своих дедов.

При этом он констатировал, что в некоторых постсоветских государствах административно запрещают символы Победы — например, ношение георгиевской ленты или шествие Бессмертного полка.

«В той же Прибалтике за демонстрацию символики Дня Победы граждан подвергают репрессиям. И все равно каждый год находятся люди, которые выходят на улицы с портретами своих великих героических дедов, с георгиевскими лентами. Это значит, что для многих День Победы — фундаментальный праздник. По сути — светский аналог Пасхи», — сказал Алексей Мартынов.

Объясняя свою позицию, политолог отметил, что Пасха — это спасение мира, победа жизни над смертью, и День Победы, подчеркнул он, также стал спасением мира, только на этот раз от фашизма.

«Фашизм стал европейской раковой опухолью. Для Европы удобно представлять, что, дескать, Гитлер подмял под себя эту часть света. Но, скорее, это Европа родила Гитлера и в свое время выдвинула его на первые позиции. И сегодня мы, к сожалению, видим схожие тенденции», — добавил эксперт.

Сказанные верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным на параде Победы слова о том, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, политолог назвал посылом, предупреждением Западу о решимости отстаивать свои национальные интересы.

«Мы никогда не позволим повторить то, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Мы не хотим снова переживать ужасы нацизма и фашизма. Никогда снова. Поэтому для нас День Победы — это праздник со слезами на глазах, как поется в известной песне», — сказал Алексей Мартынов.

9 мая президент России Владимир Путин принял военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.